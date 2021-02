Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Frenkie De Jong, Bartomeu a totalement fracassé le PSG !

Publié le 3 février 2021 à 15h00 par T.M.

Un temps annoncé très proche du PSG, Frenkie De Jong s’est finalement engagé avec le FC Barcelone. D’ailleurs, le Néerlandais aurait reçu de terribles conseils de la part de Josep Maria Bartomeu à propos du club de la capitale.

Acteur majeur de la grosse épopée de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019, Frenkie De Jong était très courtisé. Pour le milieu néerlandais, la bataille a été rude et cela s’est notamment joué à 3 entre le PSG, Manchester City et le FC Barcelone. Au final, ce sont les Blaugrana qui sont parvenus à se mettre d’accord avec De Jong. Mais cela était loin d’être gagné. En effet, c’est un voyage de Josep Maria Bartomeu à Amsterdam qui aurait convaincu le joueur de rejoindre le Barça, lui qui semblait plutôt en partant pour le PSG. D’ailleurs, lors de cet entretien entre Bartomeu et Frenkie De Jong, l’ancien président blaugrana aurait été très dur envers le PSG.

« Il ne devait pas aller au PSG »