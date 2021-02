Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation de taille sur ce dossier à 26M€ !

Publié le 3 février 2021 à 14h45 par La rédaction

L'OM aurait pu conclure un autre transfert avant la fin du mercato hivernal, mais Pablo Longoria a refusé de laisser partir Duje Caleta-Car à Liverpool, malgré une grosse proposition des Reds.

Prétendre que l'OM a été actif sur le marché des transferts serait un euphémisme : entre les arrivées de Pol Lirola, d'Arkadiusz Milik et d'Olivier Ntcham et les départs de Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Morgan Sanson ou encore Kostas Mitroglou, Pablo Longoria, le Head of football de l'OM, n'a pas chômé en janvier. Par ailleurs, le dirigeant espagnol s'est même permis de refuser une énorme offre pour l'un des cadres du vestiaire...

Jusqu'à 26M€ refusés pour Caleta-Car ?