Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Conserver Caleta-Car, l’erreur de Pablo Longoria ?

Publié le 3 février 2021 à 5h30 par T.M.

Dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, l’OM a finalement fait le choix de retenir Duje Caleta-Car. Le bon choix pour Pablo Longoria ?

Depuis plusieurs mois désormais, il est annoncé que l’OM doit vendre ses joueurs afin de combler son déficit. En effet, le club phocéen a des comptes dans le rouge et doit rapidement trouver de l’argent. C’est ce qui est arrivé cet hiver avec les économies réalisées grâce aux prêts de Kevin Strootman et Nemanja Radonjic ainsi que le contrat résilié de Kostas Mitroglou. De même, une belle vente a été réalisée avec Morgan Sanson, cédé à Aston Villa pour environ 18M€. L’OM a donc encaissé un joli chèque, mais cela aurait pu être encore plus important.

C’était peut-être le moment pour vendre !

Souvent annoncé sur le départ, Morgan Sanson a donc fait ses valises. Un sort qui aurait également pu attendre Duje Caleta-Car. Lui aussi grâce à sa grosse valeur marchande était possiblement partant. D’ailleurs, dans les dernières heures du mercato hivernal, Liverpool aurait formulé une offre à hauteur de 23M€ pour le Croate. Une proposition qui a toutefois été refusée par Pablo Longoria. Aujourd’hui, Caleta-Car est donc toujours un joueur de l’OM, mais le club phocéen pourrait bien se mordre les doigts d’avoir refusé cette offre. Alors que le défenseur central pourrait finalement partir l’été prochain, la question sera de savoir si une telle offre arrivera à nouveau. Et cela pourrait être compliqué. En effet, compte tenu des prestations difficiles de l’OM actuellement, Duje Caleta-Car pourrait voir sa valeur baissée. De même, les clubs possiblement intéressés pourraient également profiter de la position de faiblesse des Marseillais pour faire encore baisser les prix.