Mercato - OM : Pablo Longoria a fait de gros paris cet hiver !

Publié le 3 février 2021 à 5h00 par T.M.

Durant ce mercato hivernal, Pablo Longoria s’est montré très actif pour le recrutement de l’OM. Mais l’Espagnol a-t-il pour autant fait les bons choix ?

Après un dernier mercato estival agité, Pablo Longoria a remis ça durant ce mois de janvier. En effet, le « Head of Football » s’est démené pour offrir des renforts à André Villas-Boas. Recherchant un arrière droit et un buteur, l’entraîneur de l’OM a vu Pol Lirola et Arkadiusz Milik rejoindre son effectif. Et ça ne s’est pas arrêté là. En effet, en envoyant Marley Aké à la Juventus, Longoria a récupéré le prometteur Franco Tongya et ce lundi, lors de la dernière journée du mercato hivernal, c’est Olivier Ntcham qui a rejoint la Canebière, prêté avec option d’achat par le Celtic Glasgow.

Des doutes entourent les recrues…

Au premier abord, Pablo Longoria a réalisé un très bon recrutement pour l’OM. Mais au final, cela pourrait bien être de gros paris à commencer par Arkadiusz Milik. Attendu comme le « grantatakan » tant espéré sur la Canebière, le Polonais a une énorme pression sur les épaules et le fait est qu’il n’est actuellement plus dans le rythme. En effet, cela fait plusieurs mois qu’il n’a plus joué, lui qui était écarté par Gattuso à Naples. Où en est-il actuellement ? La question se pose également pour Olivier Ntcham, qui a aussi très peu joué dernièrement. Il pourrait donc falloir du temps à ces deux joueurs avant d’être au top. Du temps, il devrait également en falloir pour voir Franco Tongya jouer avec l’équipe première. En effet, le milieu de terrain de 18 ans va d’abord renforcer l’équipe réserve avant de pouvoir viser plus haut. Cela ressemble donc à un gros pari sur l’avenir. A voir maintenant s’il fonctionnera.