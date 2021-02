Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, PSG… C’est déjà l’enfer pour Ntcham !

Publié le 3 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM, Olivier Ntcham s’est retrouvé malgré lui au cœur du départ soudain d’André Villas-Boas. Mais une autre polémique concernant le PSG gravite autour du milieu de terrain français…

« Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction », lâchait André Villas-Boas mardi au cours d’une conférence de presse assez surréaliste, et qui a entrainé sa mise à pied de l’OM par la suite. L’arrivée dans les dernières heures du mercato hivernal d’Olivier Ntcham, prêté par le Celtic Glasgow avec une option d’achat de 6M€, a donc entraîné tout ce feuilleton. De quoi rajouter encore davantage de pression sur les épaules de la nouvelle recrue de l’OM, qui doit également faire face à un autre imprévu.

De vieilles déclarations refont surface…