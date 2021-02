Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un gros coup à jouer pour Sergio Ramos !

Publié le 3 février 2021 à 22h15 par A.D.

Libre de tout contrat le 30 juin, Sergio Ramos aurait lancé un ultimatum à Florentino Pérez pour prolonger. Si le président du Real Madrid ne lui offre pas ce qu'il demande, soit une prolongation de deux avec le même salaire, le défenseur de 34 ans devrait partir. Alors que Sergio Ramos sonderait le marché en parallèle, le PSG et Manchester City pourraient profiter de l'aubaine car ils auraient les moyens de satisfaire ses désirs. Sans oublier Manchester United, qui serait en embuscade sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos perdrait patience. D'après les indiscrétions d' El Mundo , divulguées ce mercredi matin, le capitaine du Real Madrid aurait donc mis la pression sur son président. En effet, Sergio Ramos aurait fait savoir à Florentino Pérez qu'il partirait s'il ne lui proposait pas le même contrat, soit environ 12M€, avec une prolongation de deux saisons. Alors que les deux parties seraient pessimistes quant à l'issue de ce dossier, le PSG pourrait en profiter. Toutefois, le combat devrait être rude pour Sergio Ramos.

Le PSG et City prêts à répondre aux attentes de Ramos ?