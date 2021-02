Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce retentissante d’Angel Di Maria sur Lionel Messi !

Publié le 4 février 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 4 février 2021 à 8h18

Partenaire de Lionel Messi en sélection argentin, Angel Di Maria estime que le PSG a effectivement une possibilité de récupérer gratuitement la star du FC Barcelone l’été prochain et s’est brièvement confié à ce sujet.

Si Neymar semble sur le point de prolonger son contrat pour 4 ans avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé reste néanmoins très incertain, et une vente de l’attaquant français reste possible pour l’été prochain. Du coup, dans cette optique, le PSG travaillerait activement sur le recrutement de Lionel Messi qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone. Et Angel Di Maria, qui côtoie la star du Barça en sélection argentine, reconnaît d’ailleurs que le PSG a une belle ouverture avec Messi.

« Il y a des possibilités »