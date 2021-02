Foot - Mercato - OM

Mercato - PSG : Angel Di Maria fait une grosse annonce pour son avenir !

Publié le 3 février 2021 à 23h10 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au PSG en fin de saison, Angel Di Maria a affirmé être en discussions dans l’optique d’une prolongation.

Si la prolongation visiblement imminente de Neymar monopolise l’attention, celle-ci ne doit pas occulter que d’autres dossiers sont présents sur le bureau de Leonardo à l’heure actuelle. Parmi ceux-ci figure celui d’Angel Di Maria, qui arrivera à son terme le 30 juin prochain. Seulement voilà celui qu’on surnomme El Fideo n’a jamais caché son envie de terminer sa carrière en Europe au sien du club de la capitale, et c’est dans cette optique qu’il discuterait avec le PSG. Une tendance qu’il a une nouvelle fois confirmé ce mercredi.

« Nous parlons en ce moment »