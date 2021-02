Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme problème à venir avec Gareth Bale ?

Publié le 3 février 2021 à 22h30 par La rédaction

Le Real Madrid s'est temporairement débarrassé de Gareth Bale en le prêtant à Tottenham, mais son retour l'été prochain commence déjà à affoler les dirigeants de la Casa Blanca.

Revenu à Tottenham - où il s'était révélé entre 2007 et 2013 - dans le cadre d'un prêt cet hiver, Gareth Bale avait une opportunité en or de relancer une carrière sur la pente descendante depuis plusieurs années. L'international gallois n'a cependant pas su raviver la flamme chez les Hotspurs : José Mourinho, son entraîneur, est tout sauf satisfait du rendement de son joueur, n'hésitant jamais à remettre publiquement en cause son éthique de travail. Au vu de ces déclarations, Gareth Bale a logiquement été cantonné à un rôle de remplaçant cette saison, avec seulement six apparitions en Premier League et six autres en Ligue Europa. Le scénario que le Real Madrid craignait tant est donc en train de se concrétiser...

Bale impossible à garder... et à transférer ?