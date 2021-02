Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux gros noms de Zidane poussés vers la sortie par Pérez ?

Publié le 3 février 2021 à 21h00 par B.C.

En raison de la crise du Covid-19, le Real Madrid a décidé de se montrer actif dans le sens des départs ces derniers mois pour renflouer ses caisses, et deux joueurs importants de Zinedine Zidane pourraient être concernés par ce dégraissage l’été prochain.

L’été dernier, le Real Madrid a pris une décision fracassante en ne recrutant aucun joueur sur le marché des transferts. Un choix réalisé à cause de la crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19, amenant également Florentino Pérez à acter de nombreux départs. Gareth Bale, Achraf Hakimi, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, James Rodriguez ou Gareth Bale sont notamment partis, avant que Luka Jovic et Martin Odegaard en fassent de même lors du mercato hivernal. Ces prêts et départs définitifs ont pour but de renflouer les caisses et d’alléger une masse salariale importante durant cette période de crise, mais le Real Madrid ne voudrait pas s’arrêter là.

Marcelo et Isco poussés vers la sortie