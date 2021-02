Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions sur ce départ hivernal avorté !

Publié le 3 février 2021 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il est en manque de temps de jeu au FC Barcelone, Junior Firpo aurait pu s’en aller cet hiver. Seulement voilà, l’ancien joueur du Real Betis a finalement décidé de rester au sein du club catalan.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2018 en provenance du Real Betis, Junior Firpo ne parvient pas à s’imposer au sein du club catalan. Il faut dire que la tâche est loin d’être aisée pour l’Hispano-dominicain de 24 ans dans la mesure où il évolue dans l’ombre de l’indéboulonnable Jordi Alba sur le flanc gauche de la défense du Barça. Ainsi, au regard de son faible temps de jeu, Junior Firpo aurait pu quitter les Blaugrana au cours du moins de janvier qui vient de s’écouler. Seulement voilà, malgré l’opportunité de rejoindre Arsenal, il aurait revu ses plans…

Junior Firpo aurait refusé de rejoindre Arsenal