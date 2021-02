Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se précise pour Jordan Amavi...

Publié le 4 février 2021 à 1h30 par A.C.

En fin de contrat, Jordan Amavi semble se diriger tout droit vers un départ de l’Olympique de Marseille.

Florian Thauvin n’est pas la seule préoccupation de Pablo Longoria. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le head of football de l’Olympique de Marseille fait tout son possible pour prolonger l’ailier, mais il doit également faire le compte avec Jordan Amavi. Également en fin de contrat, le latéral gauche ne souhaiterait pas prolonger avec l’OM, à en croire The Telegraph et aurait d’ailleurs déjà un objectif, avec un retour en Premier League.

Amavi peut faire une croix sur le Milan AC