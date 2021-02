Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sort du silence après la bombe lâchée par Villas-Boas !

Publié le 3 février 2021 à 20h00 par A.M. mis à jour le 3 février 2021 à 20h04

En marge du match face au RC Lens dans un climat très particulier, Pablo Longoria a évoqué la crise que traverse l'OM depuis quelques jours.

La crise a atteint son paroxysme à l'Olympique de Marseille. En effet, après les incidents qui ont émaillé La Commanderie avec l'intrusion des supporters dans les centre d'entraînement samedi, André Villas-Boas a décidé de poser sa démission mardi. « J'ai à présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris », confiait-il en conférence de presse. Dans la foulée, l'OM a annoncé par le biais d'un communiqué la mise à pied à titre conservatoire d'André Villas-Boas.

«J'ai beaucoup de respect pour tous les coachs avec lesquels j'ai travaillés»