Mercato : PSG, Barcelone… Lionel Messi a pris une première décision !

Publié le 3 février 2021 à 17h30 par B.C. mis à jour le 3 février 2021 à 17h35

Impliqué dans une affaire après les révélations de la presse espagnole sur son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi fait également parler de lui dans la rubrique mercato, à moins de six mois de la fin de son engagement avec le club culé. Alors que le PSG est positionné pour mettre la main sur lui, le sextuple Ballon d’Or souhaiterait clairement prendre son temps.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi est en plein doute pour son avenir, et un départ n’est clairement pas à écarter pour l’attaquant argentin, bien décidé à claquer la porte l’été dernier. Alors que les différents candidats à la présidence du FC Barcelone espèrent le convaincre de rester, les dernières révélations de la presse espagnole pourraient avoir un effet radical sur le futur de la Pulga. Dimanche, le quotidien El Mundo a en effet dévoilé tous les détails du contrat passé par Lionel Messi avec le Barça lors de sa dernière prolongation en 2017, permettant au joueur de toucher au total 555 237 619 euros bruts jusqu’à l’été prochain. Une révélation qui n’est bien évidemment pas passée inaperçue en pleine crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19, et qui suscite des interrogations. Comment le média espagnol a-t-il pu en effet mettre la main sur ce document ? Officiellement, le FC Barcelone a démenti toute implication et a rappelé son soutien envers sa star, mais peu de personnes avaient accès à ces informations. Josep Maria Bartomeu, Oscar Grau, Carles Tusquets et deux autres personnes pourraient être poursuivies par le clan Messi afin de faire le point sur cette affaire, mais ce mercredi, la Cuatro estime que l’Argentin aurait déjà une idée du responsable de la fuite. Carles Tusquets, président par intérim du FC Barcelone en attendant les élections, seraient en effet dans le collimateur de Lionel Messi, qui estimerait que cela serait le meilleur moyen de lui faire porter le chapeau des problèmes financiers et sportifs du club aujourd’hui. Cependant, cela a eu l’effet inverse.

Touché par le soutien des fans du Barça, Messi attend le nouveau président