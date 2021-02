Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel déterminé à jouer un terrible coup à Leonardo ?

Publié le 3 février 2021 à 16h45 par A.D.

Comme révélé par le10sport.com depuis le mois de juillet, Leonardo en pince pour Dayot Upamecano et aurait approché son entourage pour lui faire les yeux doux. Toutefois, le club parisien serait loin d'être seul sur ce dossier, et ferait mieux de se méfier grandement de Chelsea, mais également du Bayern, qui serait en pole position. Alors qu'Hasan Salihamidžić aurait rencontré le clan Upamecano, Thomas Tuchel ne compterait pas se laisser abattre.

Alors que Thiago Silva n'a pas prolongé son contrat avec le PSG et s'est en allé vers Chelsea, Leonardo a identifié le nom de Dayot Upamecano depuis de longs mois. Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité au mois de juillet, le directeur sportif du PSG serait même déjà passé à l'action, puisqu'il aurait approché les représentants du défenseur du RB Leipzig. Très performant en Bundesliga, Dayot Upamecano auraient séduit d'autres cadors européens et devrait faire l'objet d'une bataille colossale.

Tuchel ne craindrait pas le Bayern pour Upamecano