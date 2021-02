Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point pour l’avenir de ce buteur de Pochettino !

Publié le 3 février 2021 à 16h15 par T.M.

Auteur d’une bonne saison avec le RC Lens, Arnaud Kalimuendo pourrait y rester un peu plus longtemps que prévu. Chez les Sang et Or, on a fait le point concernant l’attaquant prêté par le PSG.

Barré par Mauro Icardi et Moise Kean, arrivé en début de saison au PSG, Arnaud Kalimuendo est parti chercher du temps de jeu loin du Parc des Princes. Et c’est au RC Lens que le jeune attaquant a été prêté. Un choix judicieux, qui porte ses fruits puisque le Parisien progresse à vitesse grand V, ayant même déjà marqué à 4 reprises en Ligue 1. Le RC Lens a donc de quoi être satisfait, à tel point qu’il est déjà question que Kalimuendo reste plus longtemps que prévu dans le nord de la France. Qu’en est-il exactement ? Directeur général du club, Arnaud Pouille a fait le point.

« On fera le point en temps voulu »