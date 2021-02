Foot - Mercato - OM

Mercao - OM : Un adepte de Bielsa dans le viseur de Longoria pour remplacer Villas-Boas ?

Publié le 3 février 2021 à 16h10 par A.M. mis à jour le 3 février 2021 à 16h11

En quête d'un nouvel entraîneur afin de remplacer André Villas-Boas, Pablo Longoria multiplie les pistes et suivrait notamment Jorge Sampaoli actuellement sous contrat avec l'Atlético Mineiro.

C'est la nouvelle priorité de l'Olympique de Marseille. Au lendemain de l'annonce de la mise à pied d'André Villas-Boas, qui avait exprimé sa volonté de quitter le club phocéen, Pablo Longoria est en quête d'un nouvel entraîneur. Bien que le duo composé de Nasser Larguet (directeur du centre de formation) et Philippe Anziani (entraîneur de la réserve) sera sur le banc ce mercredi soir à Lens, l'OM cherchera rapidement un technicien plus expérimenté. Mais la quête d'un nouvel entraîneur commence mal, puisque comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Maurizio Sarri, Lucien Favre et Rafael Benitez ont tous les trois repoussé les avances de l'OM.

L'OM sonde Jorge Sampaoli