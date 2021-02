Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle piste surprenante révélée pour Pablo Longoria !

Publié le 3 février 2021 à 13h45 par La rédaction

Avant d'opter pour Olivier Ntcham, l'OM s'est penché sur le profil du jeune milieu de terrain du Paris FC, Check Oumar Diakité.

Après avoir vendu Morgan Sanson pour environ 18M€ à Aston Villa, l'OM a ciblé plusieurs joueurs dans l'optique de prendre sa place au poste de milieu de terrain dans le onze de départ d'André Villas-Boas. Pablo Longoria, le Head of football marseillais, aurait eu des vues sur plusieurs joueurs à l'étranger : Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Mehdi Léris (Sampdoria), Irfan Can Kahveci (Basaksehir) et Lovro Majer (Dinamo Zagreb) ont été les principaux noms évoqués pour remplacer Morgan Sanson, avant qu'Olivier Ntcham (Celtic Glasgow) ne soit finalement l'heureux élu. Pour autant, l'OM aurait très bien pu aller piocher son nouveau milieu de terrain en Ligue 2.

Une offre formulée pour Diakité ?