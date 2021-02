Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà sa réponse pour Maurizio Sarri !

Publié le 3 février 2021 à 10h10 par A.C.

Pablo Longoria, head of football de l’Olympique de Marseille, aurait déjà essuyé le refus de la part de Maurizio Sarri pour le poste d'entraîneur.

Avec le départ précipité d’André Villas-Boas en plein milieu de saison, l’Olympique de Marseille doit au plus vite lui trouver un remplaçant. Plusieurs pistes ont rapidement été évoquées. Ancien de la Serie A et grand connaisseur du football italien, Pablo Longoria lorgnerait Maurizio Sarri. Réputé pour son jeu léché, le technicien de 62 ans a été écarté par la Juventus à la fin de la saison dernière et est donc actuellement sans club. Mais pas sans contrat pour autant ! La Gazzetta dello Sport rappelle ce mercredi que Sarri est toujours lié jusqu’en juin 2022 à la Juventus, qui continue à payer son salaire.

Sarri a dit non à l’OM