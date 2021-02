Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM justifie sa contre-attaque face à André Villas-Boas !

Publié le 3 février 2021 à 9h45 par T.M.

Ce mardi, la journée a été plus que mouvementée à l’OM. Après l’annonce tonitruante d’André Villas-Boas, le club phocéen a décidé de le mettre à pied. Mais pourquoi ? Réponse.

Ce qui se passe à l’OM est tout simplement incroyable. Ce mardi, en voyant André Villas-Boas débarquer en conférence de presse, on ne s’attendait absolument à ce qu’il allait dire. Alors que le mercato venait de se refermer et qu’Olivier Ntcham avait été recruté par le club phocéen, cela a fait sortir Villas-Boas de ses gonds, au point qu’il présente sa démission. Pas d’accord avec sa direction sur la politique sportive, ne voulant pas du joueur prêté par le Celtic, le Portugais veut donc s’en aller, expliquant même ne réclamer aucun argent à l’OM. Suite à cette conférence de presse surréaliste, la réponse de la direction marseillaise a été rapide et dans un communiqué, il a été annoncé qu’André Villas-Boas était mis à pied à titre conservatoire et que d’autres sanctions pourraient être prise. Le bras de fer est donc lancé…

L’OM ne veut pas payer d’argent à Villas-Boas !