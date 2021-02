Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a déjà un prétendant sur le marché !

Publié le 3 février 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Mis à pied par l’OM mardi suite à sa conférence de presse pour le moins surréaliste, André Villas-Boas aurait déjà une première pour se relancer au Brésil. Mais elle aurait peu de chances d’aboutir…

« Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat », lâchait mardi André Villas-Boas en conférence de presse, affichant donc son envie de quitter l’OM avec effet immédiat. Quelques heures après cette déclaration fracassante, la direction olympienne annonçait sa mise à pied, et l’entraîneur portugais est donc sur le point de boucler son départ. Mais alors que son contrat avec l’OM n’est même pas encore résilié, Villas-Boas a déjà un courtisan sur le marché…

Sao Paulo voudrait attirer AVB