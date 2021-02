Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud et Longoria critiqués par un joueur ?

Publié le 3 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il a quitté l’OM dans les dernières heures du mercato hivernal pour rejoindre le Hertha Berlin, Nemanja Radonjic a adressé un tacle à peine masqué envers la direction de l’OM.

Ces dernières semaines, Nemanja Radonjic semblait être revenu fort à l’OM, enchainant les titularisations et les buts sous les ordres d’André Villas-Boas, mais sa direction a décidé de l’envoyer en prêt au Hertha Berlin, avec une option d’achat de 12M€. Pourtant, l’entraîneur portugais comptait sur lui pour la deuxième partie de saison et n’a pas digéré son départ comme il l’a indiqué mardi en conférence de presse : « Pour Nemanja Radonjic, j'ai été informé le matin même ». De son côté, l’attaquant serbe semble également avoir du mal à comprendre son départ de l’OM…

« Le sentiment qu’on ne me faisait pas confiance »