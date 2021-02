Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du club est catégorique pour un retour à Marseille !

Publié le 3 février 2021 à 20h45 par B.C.

Ancien joueur et dirigeant de l’OM, Eric Di Meco ne s’imagine absolument pas revenir dans son club de coeur.

Alors que l’OM est en crise, les supporters attendent du changement. En effet, Jacques-Henri Eyraud n’est clairement plus désiré à Marseille, et plusieurs anciens acteurs phocéens n’ont pas hésité à le tenir responsable des problèmes profonds rencontrés par le club. Bernard Tapie, Adil Rami ou encore Eric Di Meco ont notamment conseillé à l’actuel président de l’OM de partir. « J’ai l’impression qu’il n’aime pas les supporters de cette ville, j’ai l’impression qu’il n’aime pas l’histoire du club qu’il dirige. Ne restez pas président. Comment tu peux être président d’un club si tu n’aimes pas la ville dans laquelle est ce club, les supporters qui supportent ce club et l’histoire de ce club ? Ne restez pas là », a notamment lâché Di Meco sur RMC . Pour permettre à l’OM de renouer avec son histoire, plusieurs supporters aimeraient voir des anciens faire leur retour dans l’organigramme du club phocéen, mais de son côté, Eric Di Meco écarte totalement cette idée en raison de sa reconversion difficile à l’OM en 2000.

« Quand on me parle de ça, ce n’est pas possible »