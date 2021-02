Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Eyraud... La nouvelle sortie fracassante de Boudjellal !

Désormais à la tête du Hyères FC, Mourad Boudjellal a tourné la page sur ses projets passés. L'ancien patron d'une maison d'édition en a profité pour se payer la tête de Jacques-Henri Eyraud.

Après s'être lancé à corps perdu dans des projets finalement avortés, à l'Olympique de Marseille pour prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud notamment, Mourad Boudjellal s'est fait une raison et s'est définitivement tourné vers le monde du football amateur. Accompagné de Nicolas Anelka au poste de directeur sportif, Mourad Boudjellal a officiellement repris le club du Hyères FC, devenant président et actionnaire majoritaire du club de National 2. Au delà de ça, l'ancien président du RC Toulon veut aider à concrétiser un projet dont les esquisses paraissent colossales mais pour lequel il se montre raisonnable pour le moment. Investissement, recrues... Mourad Boudjellal va apporter sa patte sans pour autant se précipiter, comme il l'a confié dans Var-Matin : « Ne vous attendez pas à des miracles dans les mois qui viennent. On va y aller pas à pas. » De quoi tirer un trait sur ses anciens projets ? Mourad Boudjellal est catégorique.

«Je ne vois pas pourquoi j’irais à l’OM, il y a déjà un président qui fait l’unanimité»