Mercato : Après l'OM, Mourad Boudjellal prépare bien une révolution avec Nicolas Anelka !

Publié le 27 janvier 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Après avoir vu son projet avec Mohamed Ayachi Ajroudi échouer pour le rachat de l'OM, Mourad Boudjellal va reprendre le club de Hyères avec Nicolas Anelka comme directeur sportif. Et 12 recrues sont déjà dans les tuyaux !

Pendant de longues semaines, Mourad Boudjellal était convaincu que grâce au projet de rachat de l'OM mené par Mohamed Ayachi Ajroudi, il était en mesure de prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club phocéen. Mais en décembre dernier, il se rendait à l'évidence. « Sincèrement, je pensais que McCourt était vendeur. Sur toutes les tentatives d’approches qu’on a faites, sur ce qui vient également de l’entourage de Mohamed Ajroudi, il en ressort qu’il ne l’était pas », confiait alors Mourad Boudjellal. Loin d'être abattu, l'ancien président du RC Toulon n'a pas abandonné son rêve d'investir de le foot. Et c'est encore dans le Var qu'il devrait lancer son projet puisqu'il est pressenti pour devenir président du Hyères FC. Interrogé à ce sujet par Blog-RCT, Mourad Boudjellal confirmait sa volonté de vouloir lancer un projet dans le monde amateur : « Ce que j’ai envie de faire pour l’instant pour m’amuser un peu, c’est d’aller dans le monde amateur. Je l’ai dit, je vais le faire, mais sans ambition particulière, mais juste pour aider . »

Le duo Boudjellal-Anelka va déjà frapper très fort