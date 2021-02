Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce retentissante sur la vente du club !

Publié le 3 février 2021 à 18h15 par A.M.

Alors que l'OM traverse une énorme crise, la vente du club prendrait forme et pourrait même être bouclée dans les prochaines semaines.

C'est un dossier qui ne manque jamais de mettre en alerte les fans de l'Olympique de Marseille, encore plus par les temps qui courent. En effet, voilà désormais quasiment un an que la vente de l'OM ne cesse de faire parler, et du côté de la cité phocéenne, tout le monde n'attend que ça surtout compte tenu de la crise qui frappe actuellement le club qui vient de mettre à pied André Villas-Boas. Et cela tombe bien, tout pourrait prochainement s'accélérer.

«Oui, l'OM va être vendu. Ça va venir du côté du Golfe persique»