Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, vente… McCourt a pris sa décision !

Publié le 3 février 2021 à 12h30 par T.M.

Alors que beaucoup d’événements incroyables se passent actuellement à l’OM, la vente du club phocéen reste tout de même au centre des discussions. Les rumeurs sont nombreuses à propos d’un futur départ de Frank McCourt. Néanmoins, dans l’entourage de l’Américain, on a souhaité être clair à ce sujet.

Est-ce bientôt fini entre l’OM et Frank McCourt ? Après avoir racheté le club phocéen en 2016, l’Américain semble déterminé à bâtir un projet sur le long terme. Dimanche dernier, après les événements intervenus à La Commanderie, l’Américain avait été très clair sur ses intentions, expliquant : « Ce déferlement de violence me conduit plus que jamais à réaffirmer ma volonté et mon engagement pour l’OM et les Marseillais. (…) Nous sommes des bâtisseurs. Avec toute l’équipe et son Président l’OM poursuivra sa route ». Après avoir répété durant l’été face à Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi qu’il ne comptait pas vendre l’OM, Frank McCourt ne semble vraiment pas décidé à revoir sa position. Mais en coulisse, cela ne serait pas forcément la même musique si l’on en croit les différents échos qui parviennent encore et toujours à propos d’une vente de l’OM et notamment d’un intérêt de l’Arabie Saoudite.

« La vente est bien avancée »

Ayant multiplié les interventions à propos d’une vente de l’OM dernièrement, Thibaud Vézirian en a remis une couche ce mardi. Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, il a notamment expliqué : « Il y a des réunions importantes qui se tiennent en milieu de semaine concernant la vente. Pour l’instant, il n’y a pas d’annulation ou de problèmes. La vente est bien avancée. (…) J’ai l’impression que fin février, on pourrait aboutir à la fin des négociations et aux signatures ultimes. Ça va un peu plus vite que prévu. Après, il faudra l’officialisation mais pour la date que vont choisir les vendeurs et des acheteurs, je n'en sais rien. (…) En tout cas, on est bien sur un deal colossal qui comprend le stade aussi, qui va faire un bien fou au football français et générer certainement des droits télés plus solides à l’avenir ».

La réponse du clan McCourt !