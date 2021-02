Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retour à l’OL ? Karim Benzema est prévenu !

Publié le 4 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Star incontestée du Real Madrid, Karim Benzema pourrait ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. De quoi donner des idées à l’OL, son club formateur. Le président Jean-Michel Aulas a fait passer un message à l’attaquant merengue.

Malgré des débuts poussifs en raison de la concurrence imposée par Gonzalo Higuain notamment et du manque de confiance de José Mourinho, Karim Benzema s’est au fil du temps mué comme n élément fort puis indéboulonnable du onze de départ du Real Madrid où il y a effectué la partie la plus importante de sa carrière de joueur professionnel. Arrivé en 2009, Benzema est contractuellement lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2022. Et bien que la presse espagnole a récemment évoqué une éventuelle prolongation qui devra cependant attendre en raison de la situation économique du club merengue, son départ libre de tout contrat semble être une réelle possibilité actuellement. Mais pour aller où ? Un retour à l’OL, son club formateur, serait une option validée par Jean-Michel Aulas.

« Il ne faut pas que ça arrive trop tard »