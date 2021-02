Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau coup dur à 35M€ pour le Barça !

Publié le 4 février 2021 à 7h00 par La rédaction

Véritable pépite du FC Barcelone, Pedri fait sensation cette saison. Considérée comme une bonne affaire pour le club catalan, l'arrivée du milieu offensif pourrait finalement coûter bien plus cher que prévu.

Agé de seulement 18 ans, Pedri est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du FC Barcelone. Arrivé l'été dernier en Catalogne alors qu'il était courtisé par de très nombreuses formations européennes, le milieu offensif est littéralement en pleine explosion cette saison sous les ordres d'un Ronald Koeman qui ne peut plus se passer de lui. Parvenu à s'installer en tant que titulaire, Pedri est apparu à 29 reprises sous le maillot Blaugrana cette saison, inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives jusqu'à présent. Alors que le Barça s'était offert ses services contre un chèque de 5M€, les dirigeants catalans pensaient avoir flairé la bonne affaire et pourtant... son ancien club a annoncé que le départ de Pedri pourrait rapporter une somme bien plus importante.

Entre 30 et 35M€ pour Pedri ? Le Barça dément !