Mercato - OM : La vente de l’OM se rapproche !

Publié le 4 février 2021 à 5h00 par T.M.

Malgré les nombreux démentis du clan McCourt, la vente de l’OM serait bien imminente. Et d’ici quelques mois, cela pourrait être acté.

Alors que l’OM traverse actuellement une incroyable période de turbulences, un dossier de longue date reste d’actualité, celui de la vente du club phocéen. Cela fait maintenant de nombreux mois que les rumeurs se multiplient à ce sujet et un possible départ de Frank McCourt. Néanmoins, dans l’entourage de l’Américain, on persiste et signe pour dire que ces rumeurs sont fausses. Malgré ces sorties répétées, en coulisse, cela discuterait bel et bien d’une vente de l’OM par McCourt. Et à en croire les informations de Dominic Grimault, cela pourrait se faire avant la fin de la saison.

« Ça va venir du côté du Golfe persique »