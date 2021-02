Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Campos, Dubai... Un projet colossal se prépare à Marseille !

Publié le 4 février 2021 à 4h15 par A.M.

Très actif sur le dossier de la vente de l'OM, le journaliste Thibaud Vézirian a lâché de nouvelles informations au sujet des futurs investisseurs qui pourraient débarquer à Marseille.

Alors que la crise couve à l'Olympique de Marseille, qui a connu une folle journée mardi, en coulisses, la vente du club s'activerait. Selon Thibaud Vézérian, Luis Campos pourrait d'ailleurs débarquer au cœur d'un énorme projet. « Pour Luis Campos, ça parle en effet d’un combo avec Longoria pour le futur OM, c’est de la négociation. Ils doivent aussi négocier ailleurs et prendre des contacts ailleurs. C’est en cours mais c’est pour montrer que c’est une grosse machine qui va se mettre en place si jamais ça va au bout, comme ça en prend le chemin », explique le journaliste sur sa chaîne Youtube , avant d'en rajouter une couche.

Campos impliqué dans la vente de l'OM ?