Mercato - ASSE : Claude Puel a bouclé une recrue en un temps record !

Publié le 4 février 2021 à 3h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'ASSE a finalement attiré Anthony Modeste dans les dernières heures du mercato. Un dossier finalisé en un temps record.

Ce n'est un secret pour personne, Claude Puel souhaite attirer un attaquant depuis plusieurs mois compte tenu du rendement de Charles Abi et Jean-Philippe Krasso, les deux seuls spécialistes du poste à sa disposition. Par conséquent, après avoir échoué à attirer M'Baye Niang en fin de mercato estival, l'ASSE s'est remis en quête d'un buteur et a rapidement fait de Mostafa Mohamed sa priorité. Un dossier impossible à conclure suite à la sortie médiatique de Roland Romeyer qui a froissé les dirigeants de Zamalek. Mais alors que les Verts se dirigeaient vers un nouvel échec dans ce dossier, Claude Puel a finalement obtenu le prêt d'Anthony Modeste. Une opération bouclée en quelques heures comme le raconte l'attaquant arrivé en provenance de Cologne.

L'arrivée de Modeste bouclée en quelques heures