Mercato - Officiel : Anthony Modeste débarque à l'ASSE !

Publié le 1 février 2021 à 22h09 par La rédaction mis à jour le 1 février 2021 à 22h13

L'ASSE a officialisé ce lundi soir l'arrivée d'Anthony Modeste sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.

Après leur échec dans le dossier Mostafa Mohamed et leur tentative avec M'Baye Niang, Claude Puel et l'AS Saint-Étienne ont enfin déniché leur renfort en attaque avec l'arrivée, rendue officielle ce lundi soir, d'un certain Anthony Modeste, en provenance de Cologne. La transaction prend, comme convenu, la forme d'un prêt de six mois, offrant au joueur de 32 ans la possibilité de regoûter à la Ligue 1, sous le maillot stéphanois cette fois.