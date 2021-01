Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de cette pépite de Koeman sur son arrivée !

Publié le 26 janvier 2021 à 0h30 par D.M.

Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du FC Barcelone, Pedri est revenu sur son arrivée en Catalogne.

Avec Ansu Fati, il est l’un des joyaux du FC Barcelone. Agé de seulement 18 ans, le milieu offensif arrivé en Catalogne cet été est vite devenu un maillon essentiel de l’effectif de Ronald Koeman, qui n'hésite pas à lui accorder sa confiance cette saison. Pourtant, Pedri aurait très bien pu rejoindre le Real Madrid, mais les dirigeants merengue ont refusé de le recruter. « Ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau. Ils m'ont emmené dans un bureau et ils m'ont dit que j'étais un peu foutu, mais cela m'a aidé à continuer à travailler et à m'améliorer » avait-il confié en novembre dernier dans un entretien à la Cadena SER .

« Je suis dans le club où je voulais être »