Mercato - Chelsea : Le message d'adieux de Frank Lampard !

Publié le 25 janvier 2021 à 23h05 par La rédaction

Démis de ses fonctions ce lundi, Frank Lampard n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Quelques heures après l'officialisation de son renvoi, le jeune entraîneur a publié un message sur ses réseaux sociaux.