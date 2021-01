Foot - Mercato

Mercato : Bruno Genesio de retour en France ? Il répond !

Publié le 25 janvier 2021 à 22h40 par La rédaction

Alors qu'il est libre depuis la fin de son aventure en Chine, l'ancien entraîneur de l'OL Bruno Genesio s'est confié sur un possible retour en France.