Mercato - OM : Mitroglou fait ses adieux à Marseille !

Publié le 25 janvier 2021 à 22h30 par A.C.

Kostas Mitroglou, qui s’est engagé ce lundi en faveur de l’Aris Salonique, a fait ses adieux à l’Olympique de Marseille.

Après des nombreux prêts peu concluants, Kostas Mitroglou a quitté l’Olympique de Marseille cet hiver. L’attaquant a en effet accepté la résolution à l’amiable de son contrat, qui devait se terminer en juin prochain. Dans la foulée, il a décidé de retrouver la Grèce puisque l’Aris Salonique a officialisé son arrivée ce lundi. Mitroglou a signé un contrat de 18 mois avec son nouveau club et du côté de l’OM, c’est une économie de 300.000€ par mois qui a été faite.

« J’ai réalisé que Marseille est le plus grand club en France »