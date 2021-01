Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Guardiola monte au créneau après le renvoi de Lampard !

Publié le 25 janvier 2021 à 18h50 par La rédaction

C'était dans les petits papiers depuis plusieurs semaines et ça a été officialisé ce lundi, Frank Lampard n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Une décision respectée mais pas pleinement comprise par un certain Pep Guardiola.