Mercato - Barcelone : PSG, City... Messi a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 25 janvier 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Alors que le PSG et Manchester City seraient capables de lui offrir un contrat de 50M€ par an, La Pulga ne compterait pas sceller son avenir avant d'en savoir plus sur le nouveau projet du Barça. En tous les cas s'il décidait de rester en Catalogne, il devrait faire un sacrifice financier pour se conformer aux restrictions budgétaires de son club.

Arrivé au Barça en 2000, Lionel Messi aurait pu mettre les voiles lors du dernier mercato estival. En effet, le capitaine et numéro 10 du FC Barcelone aurait fait parvenir un burofax à sa direction pour annoncer son intention de partir. Toutefois, les dirigeants catalans auraient refusé d'accorder un bon de sortie à Lionel Messi. Engagé jusqu'au 30 juin, La Pulga a désormais son destin entre les mains, puisqu'il peut négocier avec le club de son choix pour un transfert libre en fin de saison. Conscient de la situation de Lionel Messi, le PSG et Manchester City voudraient en profiter. Alors qu'ils feraient la cour à la star argentine depuis plusieurs mois, Parisiens et Citizens seraient prêts à casser leur tirelire pour la convaincre de rallier leur cause.

Un contrat de 50M€ attendrait Messi au PSG et à City

D'après les indiscrétions de la Cuatro , divulguées ce lundi matin, le PSG serait une option crédible pour Lionel Messi (33 ans) en cas de départ du FC Barcelone. D'ailleurs, le club de la capitale serait disposé à employer les grands moyens pour rafler la mise. A en croire le média espagnol, Leonardo aurait la capacité d'offrir un contrat à hauteur de 50M€ par an à Lionel Messi au PSG, mais il ne serait pas le seul. En effet, Pep Guardiola, le coach de Manchester City, serait également disposé à payer un tel salaire annuel à La Pulga . Ce qui ne serait pas du tout le cas du FC Barcelone.

Lionel Messi attendrait le nouveau président du Barça pour trancher