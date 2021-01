Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi et Mbappé, destins liés ?

Publié le 24 janvier 2021 à 19h30 par A.C.

Kylian Mbappé et Lionel Messi dont énormément parler d’eux en ce moment. Le premier est lié au PSG jusqu’en 2022, tandis que Messi est en fin de contrat avec le FC Barcelone.

Lionel Messi est le fantasme de n’importe quel club au monde. Ça tombe bien, le sextuple Ballon d’Or n’a jamais semblé aussi proche d’un possible départ du FC Barcelone ! Son contrat se termine en juin prochain et l’été dernier déjà, il a fait des pieds et des mains pour quitter le Barça. Deux clubs semblent pouvoir l’accueillir : Manchester City et le Paris Saint-Germain. Interrogé sur une possible arrivée de Messi récemment, Leonardo n’a d’ailleurs pas fermé la porte. « On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près » a expliqué le directeur sportif du PSG, dans les colonnes de France Football . « En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où ». Pourtant, Leonardo a déjà un autre gros dossier à régler. Kylian Mbappé est en effet sous contrat jusqu’en 2022 et s’il ne prolonge pas rapidement, il pourrait très bien être vendu à la fin de la saison ! Le Real Madrid semble positionné, mais c’est également le cas de Liverpool, qui semble convaincre de plus en plus la star du PSG.

Messi, le successeur de Mbappé au PSG

Leonardo a assuré à maintes reprises ces dernières semaines avoir déjà ouvert des négociations avec l’entourage de Kylian Mbappé. Ce dernier s’est toutefois montré plus évasif récemment, au micro de Téléfoot La Chaine . « On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG » a expliqué l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne ». Pourtant, le PSG semble avoir un remplaçant de luxe en cas de départ de Mbappé ! Il s’agit bien sûr de Lionel Messi, qui pourrait retrouver Neymar à Paris. D’après Le Parisien , un départ de Mbappé serait justement le déclic qui pourrait entrainer l’arrivée de Messi, qui semble d’ailleurs être l’un des grands rêves des propriétaires qataris.

« Pour Messi, ils vont devoir se séparer et vendre l’été prochain Mbappé »