Mercato - PSG : Mbappé ou Messi, l’énorme dilemme de Leonardo !

Publié le 24 janvier 2021 à 16h10 par T.M.

Leonardo l’a confirmé, il se tient prêt pour accueillir Lionel Messi au cas où il quittait le FC Barcelone. Toutefois, pour recruter l’Argentin, il faudra se priver de Kylian Mbappé.

Mardi dernier, dans un entretien accordé à France Football , Leonardo a fait une annonce fracassante qui n’est pas passée inaperçue. En effet, le directeur sportif du PSG a reconnu se tenir prêt pour accueillir Lionel Messi, qui n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone et qui pourrait donc être libre à la fin de la saison. « On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où », a ainsi fait savoir Leonardo.

« Inenvisageable de voir Messi jouer avec Mbappé et Neymar l’année prochaine au PSG »