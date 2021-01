Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur le départ de Thomas Tuchel !

Publié le 25 janvier 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel a été limogé par le Paris Saint-Germain le 23 décembre dernier, le technicien allemand n’aurait en aucune manière anticipé ce départ à six mois de la fin de son contrat.

La seconde partie de saison du PSG s’écrit avec un nouvel entraîneur sur son banc. Et pour cause, Mauricio Pochettino a pris la succession de Thomas Tuchel, limogé de ses fonctions par Leonardo le 23 décembre dernier après la victoire 4-0 des Parisiens contre Strasbourg en Ligue 1 comme le10sport.com vous l’avait révélé. À l’époque, le timing de l’annonce du départ de l’Allemand avait surpris bon nombre d’observateurs. En effet, malgré un début de saison poussif, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund était parvenu à qualifier le PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, au cours desquels les pensionnaires du Parc des Princes seront opposés au FC Barcelone. Cependant, il semblerait que Thomas Tuchel non plus ne s’attendrait pas à être démis de ses fonctions…

Thomas Tuchel ne s’attendait pas à être viré !