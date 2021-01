Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup dur pour Leonardo avec Sergio Ramos !

Publié le 25 janvier 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos aurait alarmé le PSG. Prêt à profiter de la situation du capitaine du Real Madrid, Leonardo lui aurait proposé un contrat de près de 15M€ annuels. Une somme que le club merengue ne serait pas disposé à payer pour Sergio Ramos. Malgré tout, le vétéran de 34 ans ne se verrait pas ailleurs qu'au Real Madrid la saison prochaine.

Depuis son arrivée à l'été 2005, Sergio Ramos marche sur l'eau au Real Madrid. Et pourtant, il pourrait partir à la fin de sa 16ème saison sous les couleurs de la Maison-Blanche. Engagé jusqu'au 30 juin 2021, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid librement à l'issue de la saison. D'ailleurs, le capitaine merengue pourrait déjà négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Amoureux du Real Madrid, Sergio Ramos aurait décidé d'accorder un sursis à Florentino Pérez. En effet, le défenseur central espagnol compterait attendre jusqu'au mois de février avant de se placer sur le marché. Grâce à ce délai, le président du Real Madrid pourrait avoir davantage de temps pour lui préparer un contrat bien juteux. Alerté par la situation contractuelle de Sergio Ramos, Leonardo serait prêt à sauter sur l'occasion. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait décidé de passer à l'action, sans attendre le début du mois de février, et de proposer un contrat XXL à Sergio Ramos.

Le PSG aurait proposé 15M€ à Sergio Ramos

Selon les informations d' El Transistor (Onda Cero) Leonardo aurait soumis une offre pharaonique de près de 15M€ annuels à Sergio Ramos, soit environ 45M€ au total pour un bail de trois saisons. A en croire le média espagnol, le Real Madrid n'aurait pas les moyens de payer une telle somme pour la prolongation de son capitaine. Ce qui pourrait profiter au PSG. Si le vétéran de 34 ans ne serait pas à quelques millions d'euros près, l'offre parisienne pourrait le faire réfléchir car il aurait quelques problèmes sur le plan financier. Toutefois, la question ne se poserait pas encore pour Sergio Ramos.

Sergio Ramos obnubilé par le Real Madrid ?