Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat prend position pour l’avenir de Koeman !

Publié le 4 février 2021 à 0h30 par H.G.

Alors qu’il est parfois annoncé que Ronald Koeman pourrait quitter le FC Barcelone une fois le résultat de l’élection présidentielle connu, Joan Laporta a tenu à apporter son soutien à l’entraineur néerlandais.

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman est dans le flou pour son avenir au sein du club catalan. Effectivement, il est fréquemment annoncé que sa continuité sur le banc barcelonais pourrait dépendre du résultat de l’élection présidentielle du Barça prévue le 7 mars prochain. Il faut dire que Victor Font n’a pas exemple jamais caché qu’il aimerait voir Xavi revenir au FC Barcelone s’il est élu. Cependant, du côté de Joan Laporta, grand favori à la victoire, le son de cloche est différent.

« Si je gagne, j'irai le voir et le motiverai au maximum »