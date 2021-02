Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone ruiné par Lionel Messi… à cause de Neymar ?

Publié le 3 février 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Tandis que Neymar a quitté le FC Barcelone en 2017 pour rejoindre le PSG, cela aurait indirectement conduit le club catalan à revoir considérablement à la hausse le contrat de Lionel Messi à l’époque.

La fenêtre estivale des transferts 2017 restera à jamais dans l’histoire du Paris Saint-Germain. En effet, cet été là, le club de la capitale a enregistré les arrivées successives de Neymar et de Kylian Mbappé au cours du mois d’août. Le PSG n’avait pas hésité à faire sauter sa banque pour attirer l’international brésilien en déboursant les 222 M€ de sa clause libératoire au FC Barcelone. Depuis, le joueur qui soufflera ses 29 bougies ce vendredi fait les beaux jours des pensionnaires du Parc des Princes, et il serait même tout proche d’y signer une prolongation de contrat de quatre ans à en croire les informations dévoilées par Marcelo Bechler, puis confirmées par RMC Sport , TF1 et Fabrizio Romano. Mais au-delà de ravir le PSG, la présence de Neymar dans l’effectif parisien aurait également fait beaucoup de mal financièrement au FC Barcelone. En effet, tandis que le média El Mundo a révélé la semaine dernière que Lionel Messi percevait plus de 550 M€ en quatre ans depuis sa prolongation en 2017, cette situation serait directement liée au départ de Neymar au PSG il y a trois ans et demi.

Après le départ de Neymar, le Barça aurait renégocié le contrat de Lionel Messi !