Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi... Après Neymar, un gros dilemme se pose pour Leonardo !

Publié le 3 février 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 3 février 2021 à 19h36

Tandis que la prolongation de Neymar pourrait intervenir très prochainement, toute la question est désormais de savoir quel sera son compère d’attaque la saison prochaine entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, dont les avenirs pourraient être liés.

Plus que jamais, l’hypothèse de voir Neymar prolonger son contrat au Paris Saint-Germain semble proche de devenir réalité. En effet, alors que le10sport.com vous annonçait ce lundi que l’optimisme régnait dans les négociations, Marcelo Bechler a annoncé ce mardi que l’international brésilien était sur le point de parapher un nouveau contrat avec le club de la capitale. Le natif de Mogi das Cruzes prolongerait pour quatre ans, et la signature de ce nouveau bail pourrait même intervenir dès cette semaine. Ce faisant, l’un des plus gros dossiers de Leonardo en cette saison 2020/2021 sera réglé une fois que l’officialisation de la prolongation de Neymar sera effectuée. Seulement voilà, le travail du directeur sportif du PSG sera loin d’être terminé pour autant. En effet, tout l’enjeu sera désormais de savoir quel autre star accompagnera le joueur qui soufflera ses 29 bougies ce vendredi au sein de l’attaque parisienne.

La prolongation de Kylian Mbappé serait une priorité pour le PSG…

Dans cette optique, deux options serait possible. La première serait bien évidemment Kylian Mbappé, l’actuel compère de Neymar avec lequel il entretient une excellente relation aussi bien sur qu’en dehors du terrain. Cependant, l’international français arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022 et, pour l’heure, son avenir est plus que flou. En effet, faute de prolongation d’ici la prochaine session estivale des transferts, le club parisien pourrait n’avoir d’autre choix que de vendre son numéro 7 afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance comme étant sur ses traces. Pour l’heure, Kylian Mbappé n’a rien décidé pour son avenir, comme il l’a dernièrement fait savoir. Tous les scénarios seraient ouverts, mais Marcelo Bechler a insisté sur le fait que sa prolongation était un sujet complexe pour le PSG, même si Le Parisien a par la suite assuré que que son cas était tout autant prioritaire que celui de Neymar. Mais l’hypothèse de voir l’ancien joueur de l’AS Monaco s’en aller en fin de saison et laisser l’ancien joueur du FC Barcelone orphelin dans l’attaque du PSG ne serait donc pas à écarter.

… mais Lionel Messi serait également ciblé !

Orphelin Neymar ? Pas tout à fait. En effet, si Kylian Mbappé venait à s’en aller, cela pourrait ouvrir la voie à une arrivée de Lionel Messi au PSG. Lui-aussi dans le flou au sujet de son avenir, celui qu’on surnomme La Pulga sera libre de tout contrat s’il ne prolonge pas son bail au FC Barcelone d'ici au 30 juin prochain. Et Neymar ne l’a pas caché il y a quelques semaines : il rêverait de faire de nouveau équipe avec le natif de Rosario qu’il a côtoyé en 2013 et 2017 au Barça. Fabrizio Romano a d’ailleurs insisté dans le Here We Go Podcast sur le fait que Neymar serait au courant que la direction du PSG fera tout son possible pour attirer Lionel Messi dans son effectif au cours de la prochaine session estivale des transferts. Mais comme l’indiquait un acteur important du marché des transferts dans Le Parisien , prolonger Kylian Mbappé en plus de Neymar et avoir en plus Lionel Messi serait tout simplement impossible pour le PSG sur le plan financier, et ce d’autant plus quand on connait le contrat pharaonique de l’Argentin au FC Barcelone, dévoilé la semaine dernière par El Mundo .

Entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, il faudra choisir !

Par conséquent, et comme l’a souligné Marcelo Bechler, un dilemme va bientôt se présenter sur la route de Leonardo. Prolonger Kylian Mbappé ou recruter Lionel Messi, c’est entre ces deux options que le PSG devra trancher au cours des prochaines semaines. Dans les deux cas, il faudra parvenir à convaincre les deux hommes. Cela sera naturellement l’élément principal. Mais quand il est annoncé que la prolongation de Kylian Mbappé est un dossier prioritaire pour les Parisiens, tout porte à croire que la venue de Lionel Messi ne sera réellement étudiée qu’en cas de départ du joueur de 22 ans. La clé pour savoir quel joueur accompagnera Neymar l’an prochain au PSG se trouve donc, actuellement, entre les mains de Kylian Mbappé. La balle est désormais dans son camp, reste à savoir quelle sera sa décision.