Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand rêve de Neymar avec Messi bientôt exaucé ?

Publié le 3 février 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que Neymar serait proche de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, l’hypothèse de voir Lionel Messi le rejoindre à Paris ne serait pas à écarter.

Leonardo va bientôt boucler l’un des dossiers les plus importants présents sur son bureau au cours de cette saison 2020/2021. En effet, à en croire les informations dévoilées par Marcelo Bechler ce mardi, confirmées par la suite par RMC Sport et TF1 , Neymar serait proche de parapher un nouveau contrat au PSG. L’international brésilien s’engagerait pour une longue durée à Paris puisqu’il signerait une prolongation de 4 ans. Plus encore, la signature serait imminente d’après Marcelo Bechler puisque celle-ci pourrait intervenir dès cette semaine. Mais si l’avenir de Neymar s’écrit au PSG, toute la question est de savoir si Lionel Messi le rejoindra l’été prochain.

Neymar saurait que le PSG tentera réellement sa chance avec Lionel Messi !