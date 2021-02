Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria à l'origine d'un coup de tonnerre à Marseille ?

Publié le 3 février 2021 à 17h15 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas a été mis à pied par l'OM, Pablo Longoria ne serait pas mécontent du dénouement de ce dossier.

Mardi, André Villas-Boas s'est présenté en conférence de presse et a lâché une bombe en révélant son intention de quitter l'OM. Et pour cause, le technicien portugais estimait que le recrutement d'Olivier Ntcham était la goutte d'eau faisant déborder le vase. Le Lusitanien a expliqué avoir refusé le profil du milieu de terrain prêté par le Celtic Glasgow et avoir appris son arrivée dans les médias. Un tacle adressé à Pablo Longoria qui aurait ainsi négocié dans le dos d'André Villas-Boas pour recruter un joueur que son entraîneur ne voulait pas. Poussant ainsi l'ancien coach de Chelsea à réclamer son départ, officialisé quelques heures plus tard par l'OM qui annonçait sa mise à pied.

Longoria derrière le départ de Villas-Boas ?