Mercato - Barcelone : Un concurrent de taille pour Memphis Depay ?

Publié le 3 février 2021 à 19h00 par La rédaction

Déjà courtisé par de nombreuses équipes européennes dont le FC Barcelone, Memphis Depay susciterait désormais l'intérêt du Borussia Dortmund.

Alors que son contrat avec l'OL se terminera en juin, il semble désormais acquis que Memphis Depay ne sera plus un joueur de l'OL la saison prochaine. Le club rhodanien n'a pas échangé son joueur lors du mercato hivernal, ce qui signifie que l'international néerlandais partira sans la moindre contrepartie cet été. Memphis Depay est d'ailleurs déjà libre de s'engager avec l'équipe de son choix pour la saison à venir, et les prétendants ne manquent pas. Si le Real Madrid et la Juventus Turin semblent intéressés par le joueur de 26 ans, le FC Barcelone semble tenir la corde pour s'attacher ses services. Pour autant, le profil de Memphis Depay plairait à une autre grande équipe d'Europe...

À Dortmund pour remplacer Sancho ?