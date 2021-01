Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Daniel Riolo confirme la tendance pour Memphis Depay !

Publié le 26 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OL et annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, Memphis Depay va bel et bien partir en fin de saison selon Daniel Riolo.

Auteur d’une performance XXL dimanche soir avec l’OL dans le derby face à l’ASSE (victoire 5-0), Memphis Depay a d’ailleurs très certainement disputé son dernier choc face aux Verts. L’attaquant néerlandais, qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain, est annoncé sur le départ alors que le FC Barcelone en aurait fait une priorité. Et sur les ondes de RMC Sport , après le derby, Daniel Riolo a d’ailleurs expliqué que l’OL devrait effectivement composer sans Depay la saison prochaine.

« Depay ne sera plus là… »